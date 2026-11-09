Golpe al bolsillo en Champotón: sube a 70 pesos el kilo de pollo por gripe aviar y vacía los mercados

El alza en el precio del kilo de pollo fresco comienza a mermar las ventas de expendedores en el mercado local, mientras que para los consumidores representa un nuevo golpe para los bolsillos.

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De acuerdo con los datos recabados, el kilo de pollo tuvo un alza del 16.67 por ciento, al pasar de 60 a razón de 70 pesos, con la tendencia de otro posible ajuste. Solo en un punto se cotizó en 65 pesos.

Durante un recorrido por el principal centro de abasto, algunos locatarios externaron su preocupación, al explicar que mucho antes de este ajuste sus ventas ya eran decadentes.

Cecilia Correa explicó que este ajuste en precio del pollo está afectando sus ventas severamente, y comentó que el alza se debe a la gripe aviar.

Comerciantes temen que las bajas ventas empeoren si el producto continúa subiendo de precio. / Jorge May

“Las ventas han estado muy bajas, y la gente no está llegando al mercado. Usted lo puede corroborar. Los pasillos están casi vacíos”, alegó.

Olga Ramos, ama de casa, comentó que el kilo de pollo fresco lo consiguió a razón de 65 pesos. “En otros lugares está más económico, pero ni modo. El problema es que no tengo medio de transporte y tuve que venir al mercado”, concluyó.

Desde su punto de venta, otra expendedora como Verónica Beatriz pesó un pollo fresco de 3 kilos con 135 gramos, cuyo costo, calculado a 70 pesos por kilo, ascendió a 219 pesos con 45 centavos. “Claro, no toda la gente tiene para comprarse un pollo entero. Muchas veces optan por comprar medios o cuartos”, concluyó.

JGH