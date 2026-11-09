Trabajadores del INE rechazan aumento del 6% y mantienen paro nacional

Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciaron este lunes 9 de noviembre de 2026 un paro nacional, luego de rechazar la propuesta de incremento salarial del 6 por ciento presentada por el organismo electoral.

La movilización afecta los trámites de la credencial para votar en distintas entidades del país, debido al cierre de algunas oficinas y a la reducción de personal en otras.

Los organizadores convocaron a más de cinco mil trabajadores de aproximadamente 800 módulos distribuidos en 20 estados, quienes exigen mejores salarios, condiciones laborales, prestaciones y equipo de trabajo.

¿Por qué protestan los trabajadores del INE?

Los empleados consideran insuficiente el aumento salarial del 6 por ciento que el INE propuso el domingo 8 de noviembre para el personal de nivel FA1, cuya aplicación comenzaría en enero de 2027.

Entre sus principales demandas se encuentran la nivelación salarial, el respeto a los descansos, el cumplimiento de prestaciones y la renovación de equipos tecnológicos.

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Algunos trabajadores también denunciaron presuntas amenazas de sanciones laborales ante la suspensión de actividades.

La propuesta del INE contempla siete medidas, entre ellas mejoras en el equipamiento, capacitación y un periodo vacacional del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027.

¿Qué módulos del INE están cerrados por el paro nacional?

En la Ciudad de México, el paro comenzó de manera parcial, con módulos cerrados y otros que mantienen atención limitada.

Las oficinas ubicadas en avenida Parque Lira 30, alcaldía Miguel Hidalgo, y Félix Cuevas 374, Benito Juárez, permanecieron abiertas durante las primeras horas, aunque con personal reducido.

En contraste, el módulo de Calle 10, en San Pedro de los Pinos, suspendió sus actividades debido a que todos sus trabajadores se sumaron a la protesta.

También se reportaron afectaciones en otras entidades, entre ellas Veracruz, Puebla, Sonora y Tamaulipas.

Trabajadores del INE realizan protesta en oficinas centrales

Los inconformes convocaron a una concentración a las 10:00 horas frente a las oficinas centrales del INE, ubicadas en Viaducto Tlalpan 100, Ciudad de México.

Los organizadores señalaron que se trata de un movimiento laboral sin fines partidistas y solicitaron una respuesta a sus demandas.

El paro podría afectar la expedición, renovación y entrega de credenciales para votar, por lo que los ciudadanos con citas programadas deberán verificar la disponibilidad del servicio en su módulo correspondiente.

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