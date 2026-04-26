Tomate alcanza 48 pesos en Hopelchén

Este sábado, en el mercado de la ciudad y establecimientos, el kilogramo de tomate de la variedad “El mexicano” tuvo un aumento de tres pesos, al venderse en 48 pesos, luego de mantenerse durante poco más de tres semanas en 45 pesos. En tanto, el precio del limón persa se mantiene en 48 pesos.

De acuerdo con un sondeo en la central de abastos y en los negocios del ramo en el centro y algunas colonias de la ciudad, el tomate llegó a su máximo precio, destacando que en menos de tres meses su costo ha aumentado 20 pesos. En los últimos días de enero costaba 28 pesos, y en los primeros días de febrero llegó a 30 pesos.

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Desde la segunda semana de febrero, el precio del tomate se mantuvo entre 30 y 35 pesos, hasta que en marzo alcanzó los 38 pesos. Ya en la primera semana de abril pasó de 38 a 45 pesos, y se mantuvo casi tres semanas, pero el sábado el costo fue de 48 pesos.

Cultivos siniestrados

De acuerdo con los locatarios, el precio del tomate se disparó posiblemente porque durante enero y febrero hubo varios frentes fríos con temperaturas muy bajas en el centro del país, lo que afectó los cultivos. Lo que se pudo salvar se comercializa desde marzo en el Sureste mexicano, principalmente en la Central de Abasto de Oxkutzcab, desde donde se compra el producto para el mercado de Hopelchén.

Por otro lado, el precio del limón persa se mantiene en 48 pesos desde hace dos semanas, cuando subió tres pesos, precio que se tenía desde la Semana Santa.

Asimismo, el precio de tres naranjas pequeñas se vende en 10 pesos, y una pieza en cinco pesos, tanto en el mercado como en algunos establecimientos del centro de la ciudad.