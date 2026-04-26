Familia denuncia legalmente agresión en Secundaria 03

Al parecer la familia de la menor golpeada por otras compañeras en la Escuela Secundaria 03 ya procedió legalmente en contra de las responsables de la agresión, por lo que iniciarán los procesos de investigación.

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Sin embargo, algunos docentes han mencionado que ahora los jóvenes son “intocables” ante la modificación de las leyes educativas.

Aun así, la familia de la alumna espera que se haga justicia, lo que incluye al personal del plantel.