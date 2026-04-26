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Familia denuncia legalmente agresión en Secundaria 03

En la Secundaria 03, una menor fue agredida por compañeras. La familia presentó denuncia legal y pide justicia.

Por Erik Caamal

26 de abr de 2026

1 min

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Estudiante de secundaria en Calkiní fue agredida por un grupo de compañeras.
Estudiante de secundaria en Calkiní fue agredida por un grupo de compañeras.

Al parecer la familia de la menor golpeada por otras compañeras en la Escuela Secundaria 03 ya procedió legalmente en contra de las responsables de la agresión, por lo que iniciarán los procesos de investigación.

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Sin embargo, algunos docentes han mencionado que ahora los jóvenes son “intocables” ante la modificación de las leyes educativas.

Aun así, la familia de la alumna espera que se haga justicia, lo que incluye al personal del plantel.

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