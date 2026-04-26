Habitantes de Cumpich exigen rescatar el cenote de la comunidad

Habitantes de Cumpich solicitan a las autoridades estatales y federales el rescate de un antiguo cenote de origen maya, tanto para convertirlo en un atractivo turístico como para prevenir inundaciones en la zona, señalaron Saturdino Cahuich Kantún y su esposa María Josefina Cahuich Balam, ambos de 75 años de edad y con domicilio frente al chultún o cenote.

Los entrevistados afirmaron que la caverna tiene historia y que lo que existe en su interior “no es un mito, sino una realidad”. Explicaron que el cenote es de forma redonda y cuenta con estalactitas y estalagmitas; sin embargo, con el paso del tiempo no ha recibido mantenimiento y algunos pobladores han arrojado basura, piedras y madera en su interior.

Noticia Destacada Gobierno de Pablo Lazarus viola derechos humanos de carmelitas; hay 180 denuncias

María Josefina Cahuich relató que en el fondo del cenote asegura haber observado la silueta de la Virgen de Guadalupe. Asimismo, indicó que durante las lluvias el sitio se llena de agua, lo que ha provocado afectaciones en su vivienda, donde el nivel ha alcanzado hasta 80 centímetros, poniendo en riesgo la estructura de su hogar.

Los pobladores destacaron que el cenote fue un lugar sagrado en la época prehispánica, ya que proveía de agua a los antiguos mayas. Recordaron que familiares suyos se abastecían del vital líquido hace más de cien años; no obstante, actualmente el sitio se encuentra en el abandono.

Por su parte, Miguel Cabrera Maas, habitante interesado en la preservación cultural, comentó que junto al cenote creció durante años un árbol de ceiba, el cual colapsó con el tiempo. En su lugar se ha plantado otro ejemplar, mientras la comunidad espera que las autoridades atiendan la situación.

Ambos reiteraron su llamado a rescatar el cenote, al considerar que forma parte del patrimonio histórico y cultural de la región, además de representar un posible atractivo turístico para la comunidad.