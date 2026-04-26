Tohcok permanece cerrado por falta de custodio del INAH

La zona arqueológica de Tohcok permanece cerrada desde el 9 de abril, debido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no cuenta actualmente con un custodio asignado al sitio. Así lo informó Emilio Fernando Vázquez Pin, director de Servicios y Atractivos Turísticos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.

La dependencia confirmó que la zona fue cerrada luego de que el custodio asignado presentara problemas laborales y no cumpliera de manera adecuada con sus funciones, lo que derivó en la terminación de su relación laboral.

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El funcionario estatal precisó que la responsabilidad legal y operativa del sitio corresponde exclusivamente al INAH, y que la reapertura dependerá de que se asigne a una nueva persona. Mientras no se resuelva la situación, el sitio permanecerá cerrado al público.

El cierre ocurrió en pleno periodo vacacional de Semana Santa, generando afectaciones al sector turístico de la región. Prestadores de servicios y autoridades locales han manifestado su preocupación, ya que este tipo de espacios representan un atractivo importante para quienes visitan el municipio de Hopelchén.

La zona arqueológica de Tohcok, ubicada en el kilómetro 82 de la carretera federal 261 Hopelchén–Campeche, forma parte del patrimonio cultural de la región. Su cierre temporal limita el acceso de turistas, inv