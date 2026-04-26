Locatarios de Hecelchakán denuncian tres meses sin agua en mercado José del Carmen Ortegón

La escasez de agua potable en el mercado municipal José del Carmen Ortegón ha generado inconformidad entre carniceros, fruterías y vendedores de antojitos, quienes aseguran que desde hace tres meses los lavabos no cuentan con suministro, obligándolos a acarrear agua en cubetas para poder limpiar sus puestos.

El carnicero Antonio Pérez Ortegón, junto con otros locatarios como el señor Eliodoro Naal Naal, propietario del Pollo Feliz, señalaron que el problema se debe a un daño en las tuberías de los tinacos, situación que el ayuntamiento, encabezado por el alcalde Cevas Yam, no ha atendido. También criticaron la falta de respuesta de la directora de Servicios Públicos, Lizbeth Sosaya Chan, quien no ha podido dar solución.

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Los comerciantes lamentaron que, pese a que se pensaba certificar el mercado como Entorno Saludable por parte del sector salud estatal, las condiciones actuales lo impiden: basura acumulada, presencia de palomas que ensucian las áreas de venta y la falta de agua para los servicios básicos.

El puesto de mondongos del ingeniero Tamayo expresó que están “fastidiados” por la situación y que, si es necesario comprar un motor para extraer agua, los locatarios estarían dispuestos a cooperar, siempre que se garantice el servicio. “Estamos en una época difícil donde el agua es vital hasta para los sanitarios”, expusieron.