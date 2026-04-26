Iturbide celebra procesión al Santo Cristo de Amor en la Feria 2026

Cientos de feligreses de la comunidad de Iturbide y localidades vecinas participaron este domingo al mediodía en la Procesión de la imagen del Santo Cristo de Amor, Patrono de la localidad, en el último día de la Feria 2026 dedicada en su honor, que inició el pasado jueves 23 de abril.

La procesión partió desde la entrada del poblado, frente al campo deportivo “7 de agosto”, bajo el frondoso árbol conocido como “de la lluvia”, y recorrió la calle principal hasta llegar al centro, donde rodeó la plazuela y culminó en la Iglesia local, con la celebración de la Santa Misa.

Noticia Destacada Volcadura de pochimóvil deja dos lesionados en Malibrán, Ciudad del Carmen

El acto religioso fue encabezado por el sacerdote Manoel Santana Cardoso Pereira, mejor conocido como Maneko Pereira, párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Dzibalchén, a la cual pertenece el templo de Iturbide. En el recorrido participaron también los gremios con sus estandartes, integrantes de la Asociación de Palqueros de Iturbide encabezados por Efraín Briceño Pech, así como la Reina de la Feria 2026, Yadira Lisseth Poot Miss.

La jornada incluyó además las mañanitas al Santo Patrono desde las 05:00 horas, tradición que se repitió durante todo el novenario, con misas, rosarios, liturgias y procesiones diarias. De acuerdo con los pobladores, la imagen del Santo Cristo de Amor tiene más de 100 años, lo que refuerza el valor histórico y espiritual de la celebración.