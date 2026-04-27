Madre exige información tras lesión de su hijo en penal de Kobén en Campeche

La incertidumbre y la angustia envuelven a doña María Adelina Collí Dzib, quien denunció la falta de información por parte de autoridades penitenciarias y personal médico respecto al estado de salud de su hijo, Víctor Manuel Ucán Collí, presuntamente lesionado al interior del Centro de Reinserción Social, Cereso, de Kobén y posteriormente trasladado al Hospital General de Especialidades, HGE, Dr. Álvaro Buenfil Osorio.

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De acuerdo con su testimonio, fue a través de terceros que se enteró de que su hijo había resultado herido en un supuesto accidente dentro del penal. No obstante, acusó que hasta ahora ninguna autoridad del Cereso le ha proporcionado detalles claros sobre lo ocurrido ni sobre la condición médica actual del joven.

La madre relató que al acudir al hospital en busca de respuestas, tanto un vigilante como personal de trabajo social le indicaron que, debido a que su hijo fue trasladado desde el penal, únicamente los custodios responsables pueden brindar información. Esta situación la ha dejado en total incertidumbre, al no tener acceso directo a reportes médicos ni a un diagnóstico oficial.

Ante la falta de respuestas, María Adelina decidió contratar a un abogado con el objetivo de hacer valer sus derechos como familiar y obtener información precisa sobre la ubicación y el estado de salud de su hijo. Asegura que no desistirá hasta conocer la verdad.

Además, expresó temor por la integridad de otro de sus hijos, quien también se encuentra privado de su libertad en el mismo centro penitenciario, al considerar que el hermetismo de las autoridades podría ocultar situaciones de riesgo.

La denunciante advirtió que su preocupación se basa en antecedentes donde, según dijo, la falta de transparencia ha derivado en la entrega de cuerpos sin vida a familiares bajo versiones oficiales de accidentes, lo que, afirmó, impide esclarecer posibles responsabilidades.

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JGH