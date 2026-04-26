Pobladores del ejido km 70 bloquean la carretera federal Escarcega-Chetumal

Pobladores del ejido kilómetro 70, ubicado sobre la carretera federal Escarcega-Chetumal, bloquearon esta vía la tarde del domingo debido a que exigen la liberación de dos compañeros ejidatarios que fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional con armas de fuego, que según los inconformes las utilizan para cazar animales para su alimentación y no abrirán la circulación hasta que sean liberados por las autoridades policiacas.

Según los ejidatarios inconformes, además de utilizarlas para cazar animales del monte para alimentar a sus familias, también lo hacen para defenderse de las fieras salvajes de la zona, y aunque trataron de dialogar con los funcionarios judiciales para explicarles la situación no fueron recibidos.

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Ante este escenario, decidieron bloquear el paso de los vehículos en ambos sentidos de la vía federal frente a su ejido, y no abrirán la circulación hasta que sean liberados los campesinos, se mantendrán todo el tiempo que sea necesario.

O hasta que las autoridades estatales o federales acudan a dialogar con los ejidatarios, que buscan que les prometan la liberación de los dos campesinos detenidos, injustamente de acuerdo con su versión.