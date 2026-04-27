Sin agua en El Tajonal, Champotón: familias llevan 4 meses con servicio “a gotas”

Desde hace cuatro meses el servicio del agua potable domiciliaria registra fallas recurrentes, afectando a varias familias, reportaron algunos moradores de la colonia El Tajonal, en Champotón.

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Lo anterior se pudo corroborar tras un recorrido por la calle 31, entre 8 y calle 10 del sector antes referido, donde el servicio está llegando a “gotas”.

Desde la mañana puse a llenar esta cubeta y mire usted cuánto sale de agua. Llevamos más de cuatro meses con esta situación, esgrimió Erick Sánchez Aguilar.

Asimismo, el declarante dijo estar consciente de que las fallas del agua potable suelen ocurrir; sin embargo, consideró que cuatro meses ha sido mucho tiempo. Por lo menos que llegue un poco de agua por las noches, pero nada de nada, añadió.

Junto con la señora Margarita Solís, Sánchez Aguilar comentó que calcula que más de 200 familias se están viendo afectadas por estas fallas en el suministro del agua potable. Tenemos el caso de las colonias El Tajonal y la Cristóbal Colón, donde no se cuenta con el servicio del agua potable.

Por su parte, Margarita Solís destacó que esta situación se complica en esta temporada de calor y solicitó a las autoridades competentes solucionar esta problemática. Quien cuenta con pozo no tiene dificultades, pero para quienes no lo tienen, esto se convierte en un problema, concluyó.

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JGH