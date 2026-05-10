Detectan a menores con ansiedad y depresión en varias escuelas de Campeche

De enero a la fecha, el Instituto de la Juventud de Campeche (Injucam) ha detectado a unos 13 estudiantes con problemas de ansiedad y depresión, posiblemente asociados al suicidio, por lo que fueron canalizados a las instancias correspondientes para su atención.

Ante el incremento de suicidios entre la población juvenil, no solo en la Entidad sino a nivel nacional, el organismo informó que ha reforzado el programa “Injucam en tu Escuela”, en el que imparten charlas sobre salud mental y adicciones en planteles de nivel medio superior, ampliando su cobertura también a las secundarias.

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De acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSa) federal, en Campeche se han diagnosticado 469 personas con depresión, 23 menos que en 2025, cuando se registraron 492 casos.

El director general del Injucam, Guillermo Novelo Oreza, señaló la importancia de fortalecer las acciones de prevención en salud mental. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para atender de manera preventiva a los jóvenes, sector expuesto a ansiedad, depresión y adicciones.

Indicó que el programa ha sido retomado y fortalecido con el objetivo de incidir en la población estudiantil, llevando orientación a instituciones como la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), el CBTIS número 9, entre otras de nivel medio superior y, recientemente, secundarias, ampliando el rango de atención a partir de los 12 años.

El tema de salud mental es una prioridad, por lo que se ha establecido una Mesa de Salud Mental y Adicciones que sesiona de manera quincenal, siendo Campeche el único Estado del país con este tipo de seguimiento permanente.

Si bien no se ha identificado un municipio específico como foco rojo, sí se han detectado casos de riesgo constante en diferentes puntos, lo que obliga a mantener y reforzar las acciones de prevención.