Comercios de Campeche temen a bajones de luz en pleno Día de las Madres

El constante aumento de la temperatura propició que empresarios turísticos y restauranteros reporten hasta tres bajones de luz en cada jornada laboral de los últimos días, situación que les representa un riesgo económico.

Este panorama podría continuar en los siguientes días pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destacó que en Campeche se estiman temperaturas máximas de 45 grados en las próximas 96 horas.

Noticia Destacada Empresarios exigen blindar carreteras tras violencia en Calakmul y Escárcega

Tan sólo ayer la temperatura promedio de la capital campechana alcanzó los 36 grados, con sensación térmica mayor en espacios sin sombra.

Lo anterior prendió alertas entre la Asociación de Empresarios del Centro Histórico y Calle 59 y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de Campeche (Canirac), que suman entre ambos unos 80 socios.

Rodrigo Bojorquez Ruiz, presidente de la Canirac en Campeche, estimó que en las últimas 24 horas reportaron varios bajones de luz, que impactan en el cuidado de alimentos e insumos, pues hay establecimientos que no operan desde temprano y al quedarse sin luz por lapsos de cuatro horas, pueden registrar daños serios.

Destacó que están buscando acercamientos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para encontrar una solución en zonas comerciales, evitando que los bajones del servicio sean tan constantes, sobre todo en pleno Día de las Madres.