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Flores y recuerdos llenan los panteones en el Día de las Madres

En el Día de las Madres, los panteones de Campeche recibieron desde temprano a familias que acudieron con flores y arreglos para recordar a sus madres.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

10 de may de 2026

1 min

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El 10 de mayo se vive entre homenajes y unión familiar en Campeche
El 10 de mayo se vive entre homenajes y unión familiar en Campeche / Wilbert Casanova Villamonte

Desde las primeras horas de este Día de las Madres, los panteones de la ciudad abrieron sus puertas para recibir a hijos, nietos y hermanas que acudieron a rendir homenaje a las mujeres que marcaron sus vidas.

A partir de las 7 de la mañana, los camposantos comenzaron a llenarse de visitantes que, con flores en mano, recordaron a las madres campechanas que ya no están físicamente, pero permanecen en la memoria de sus familias.

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La escena se repite en cada pasillo: hijos acompañados de sus nueras, hijas con sus descendientes o algún ser querido que deposita un arreglo floral en memoria de la figura que les dio vida y los forjó.

El ambiente es solemne, pero también de gratitud. Entre las tumbas se escuchan oraciones, palabras de cariño y silencios que transmiten respeto. El 10 de mayo en Campeche no solo es una fecha de celebración, sino también de recordación y unión familiar.

Panteones abren desde temprano para recibir a familias en memoria de las madres
Panteones abren desde temprano para recibir a familias en memoria de las madres

Los panteones de San Francisco de Campeche se convirtieron en un punto de encuentro donde la tradición se mezcla con la emoción. Para muchos, acudir en esta fecha es un acto de continuidad, un vínculo que reafirma la importancia de las madres en la historia personal y comunitaria.

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