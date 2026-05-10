Onda de calor en Campeche mantendrá temperaturas de hasta 41 grados

Los efectos de una circulación de alta presión dominante sobre el Golfo de México, la Península de Yucatán y el Noroeste del mar Caribe, asociados con un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera, más la afluencia de aire húmedo, mantendrán sobre el Estado de Campeche cielo despejado, con bajo potencial de lluvias y temperaturas muy calurosas, sobre todo en el Norte de la región.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), el ingreso de aire húmedo proveniente desde el mar Caribe hacia el interior de la Península mantendrá la onda de calor sobre la Entidad, con posibles temperaturas máximas de hasta 41 grados y mínimas de 23.

Noticia Destacada Comercios de Campeche temen a bajones de luz en pleno Día de las Madres

Pese a que se prevé bajo potencial de lluvias, casi nulo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por posibles lluvias aisladas sobre Campeche, no superiores a cinco milímetros, relacionadas con dicha afluencia de humedad.

De manera general se espera viento del Este y Sureste con una intensidad de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

Por la mañana habrá ambiente templado y durante la tarde pasará de caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Campeche, sobre todo en el Norte.

La constante para la siguiente semana será de cielo medio nublado a nublado, con posibles lluvias aisladas, altas temperaturas y un entorno húmedo y bochornoso.

Se recomienda a la ciudadanía tomar medidas preventivas ante las condiciones climáticas, evitar la reexposición al sol, hidratarse y resguardar a niños, adultos mayores y animales en lugares frescos.