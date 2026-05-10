Empresarios exigen blindar carreteras tras violencia en Calakmul y Escárcega

Tras los últimos hechos violentos que sacudieron los municipios de Calakmul y Escárcega, el sector comercial y empresarial destacó la urgencia de que las autoridades usen el “músculo” y blinden carreteras y municipios.

María Alejandra Carrasco Rendón, vicepresidenta de la Concanaco-Servytur e integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Esperanza Ortega Azar, expresidenta de la Canacintra, destacaron que sectores como el turismo en Calakmul generan mayor preocupación.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el municipio de Calakmul el turismo arqueológico ya generó un arribo de 29 mil 102 turistas nacionales e internacionales durante este año.

El total contempla el ingreso de visitantes a las seis zonas arqueológicas: 15 mil 22 en Calakmul, 5 mil 690 en Becán, 2 mil 603 en Xpuhil, 2 mil 433 en Chicanná, 1 mil 957 en Balamkú y 927 en el Hormiguero.

Cabe recordar que el 8 de mayo fueron reportadas seis personas sin vida: cuatro en Calakmul y dos en Escárcega, todas con heridas de arma de fuego. El total suma cinco homicidios calificados y un feminicidio.

Violencia golpea al sector turístico y comercial en Campeche

Esperanza Ortega explicó que en el caso de Calakmul la situación preocupa más por ser un destino turístico demandado por visitantes nacionales y extranjeros. Precisó que las instituciones de seguridad —Marina, Defensa, Policía, Fiscalía y Guardia Nacional— deben reforzar la entidad con operativos en carreteras y municipios.

Por su parte, de visita en Campeche, María Alejandra Carrasco Rendón destacó que el sector comercial necesita escenarios de seguridad para desarrollarse. Señaló que la Concanaco-Servytur cuenta con un observatorio interactivo de incidencias delictivas para impulsar mecanismos de seguridad.

El portal destaca que Campeche tiene la segunda tasa más alta de la Península en temas de homicidios, secuestros, extorsión, robo a negocio y robo de vehículo. Las estadísticas ubican a Quintana Roo en primer lugar con 24.62, seguido de Campeche con 8.38 y Yucatán con 24.62%