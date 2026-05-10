Miles de campechanas conmemoran el Día de las Madres entre maltrato laboral, pobreza y violencia

Mientras los mercados lucen repletos de regalos para las madres en su día, la desigualdad económica y el aumento de la violencia de género siguen siendo pendientes sin resolver en nuestro estado.

De acuerdo con datos de instituciones como el Inegi y reportes de organizaciones locales como Madres Solas A.C., las madres en Campeche enfrentan diversos retos estructurales y sociales que empañan su desarrollo y vida digna.

Según el Consejo Estatal de Población (Coespo), se estima que actualmente residen en el Estado 962 mil 14 habitantes, de los cuales 490 mil 462 son mujeres, es decir el 50.98%.

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Informes recientes indican además que de ese total, 80 mil son jefas de familia y que la mayoría enfrenta brechas salariales, falta de flexibilidad laboral y dificultades para equilibrar trabajo y vida personal. Mientras que el Coneval confirma que el 52% de jefas de familia padece algún tipo de pobreza.

Hasta marzo de 2026, solo 43 mil 125 mujeres trabajadoras están afiliadas al IMSS, de un total de 127 mil 951. Al menos 37 mil 851 están en empleos permanentes, 5 mil 180 en eventuales urbanos y apenas 94 en zonas rurales. En los servicios para empresas, personas y el hogar, de 17 mil 242 asegurados, ellas ocupan 6 mil 639 frente a 10 mil 603 hombres.

La ENOE revela que hasta el cuarto trimestre de 2025, alrededor de 12 mil 419 mujeres mayores de 15 años no perciben ingresos propios pese a dedicarse a alguna labor. Otras 32 mil 719 trabajan más de 48 horas semanales.

Coneval: más de la mitad de jefas de familia viven en pobreza / Lucio Blanco

Asimismo, al menos 11 mil 968 mujeres reprimen su interés por trabajar debido a un contexto adverso, mientras que cerca de 50 mil 656 trabajadoras carecen de acceso a servicios de salud básicos. Otras 14 mil 953 sobreviven con trabajo doméstico remunerado, 61 mil 789 están en el sector informal y aproximadamente mil 42 padecen impedimentos físicos para laborar.

Embarazos adolescentes

Campeche presenta cifras preocupantes de embarazos en menores de 20 años con una tasa de 19.5%, superior al promedio nacional. En municipios como la capital y Carmen, hasta 7 de cada 10 madres adolescentes enfrentan la crianza solas. Se suma la brecha salarial del 25% para madres jóvenes y la urgencia de guarderías para el 60% de madres solteras en pobreza.

Existen además desafíos en métodos anticonceptivos y servicios de salud amigables, mientras que el estado registra tasas de mortalidad por cáncer cérvico-uterino de hasta 23%, muy por encima de la media nacional.

Embarazos adolescentes y violencia familiar agravan panorama en Campeche / Lucio Blanco

Violencia familiar

Otro pendiente es la persistencia de valores culturales que subordinan a la mujer y toleran violencia sexual y abuso, limitando el desarrollo pleno de las madres. En los primeros tres meses de este año se han interpuesto 92 reportes por violencia familiar, según el Sesnsp.

Además, un 36.7% de la población en Campeche vive en pobreza multidimensional, lo que se traduce en falta de acceso a servicios desalud de calidad y rezago educativo para ellas y sus hijos.