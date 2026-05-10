Avergüenza inseguridad en Campeche; destaca negativamente debido a ola de ejecuciones

En un hecho considerado gravemente inusual, al menos nueve personas fueron asesinadas el viernes en Campeche, lo que lo colocó como el Estado con más homicidios a nivel nacional ese día, según las cifras oficiales del Gobierno de México. Por encima de entidades consideradas violentas como Quintana Roo, Sinaloa y Chihuahua.

En total, la jornada del viernes 8 de mayo concluyó con nueve personas asesinadas con arma de fuego en menos de 24 horas en los municipios de Escárcega, Calakmul y Campeche, de las cuales siete fueron ejecuciones vinculadas presuntamente con ataques de tipo sicarial.

La capital se tiñe de sangre

Tres personas fallecidas fue el saldo final de dos ataques armados registrados en las colonias Elvia María y Plan Chac, donde pese a detenerse a varias personas solo uno quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGECAM); el principal móvil del crimen fue un ajuste de cuentas entre grupos locales delictivos.

El primer atentado ocurrió sobre la calle Zacatal, entre Héctor Pérez Martínez y Halaltún, en la colonia Elvia María, donde los vecinos reportaron múltiples disparos de arma de fuego contra varias personas que convivían frente a un predio. De manera preliminar se señaló que sujetos armados a bordo de motocicletas llegaron hasta el sitio y abrieron fuego directo contra las víctimas para posteriormente darse a la fuga.

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En el lugar, uno de los hombres murió de manera instantánea debido a las lesiones provocadas por impactos de bala, mientras que otros dos intentaron escapar a bordo de un vehículo compacto color blanco, aunque también resultaron heridos durante la agresión.

Paramédicos arribaron minutos después para brindar atención a los lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital bajo custodia policiaca. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que uno de ellos perdió la vida en el Hospital General de Especialidades.

Posteriormente, otro hecho violento fue reportado en el andador Dzibilnocac de la unidad habitacional Plan Chac, donde un hombre fue atacado a balazos frente a su domicilio.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima se encontraba con familiares cuando al menos un sujeto armado en motocicleta disparó directamente en su contra, dejándolo gravemente herido. Aunque aún presentaba signos vitales al momento del arribo de los cuerpos de emergencia, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, familiares y allegados de la víctima iniciaron la persecución de uno de los presuntos responsables, situación que derivó en un intenso operativo por diversas calles de la ciudad y una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

El despliegue policiaco se concentró principalmente en la zona de Kalá, donde elementos de la Policía, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal ministerial implementaron recorridos y filtros de vigilancia. Esta persecución concluyó en las inmediaciones del estacionamiento de Bodega Aurrerá.

FGECAM investiga a detenido por homicidio calificado tras jornada sangrienta / Especial

Horas más tarde, autoridades de seguridad confirmaron el aseguramiento de seis personas, además del decomiso de un arma de fuego corta, casquillos, una motocicleta presuntamente utilizada en los atentados y un vehículo compacto color blanco.

La Fiscalía General del Estado confirmó posteriormente que solo una persona quedó formalmente a disposición del Ministerio Público. El detenido fue identificado con las iniciales F.J.C.C., quien es investigado por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Por su parte, el Subsecretario de Operación Policial, Alejandro Yosafat García Villalpando, confirmó que el saldo de estos dos hechos violentos registrados en la capital, donde tres personas perdieron la vida, fueron resultado de ataques armados cometidos por un mismo individuo, quien actualmente se encuentra bajo disposición de la Fiscalía General del Estado junto con otras cinco personas trasladadas como aportadoras de datos.