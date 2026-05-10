Amor X Carmen viola leyes y derechos de Campeche, denuncia exdirector de la Artec

Las unidades de “Amor X Carmen” impulsadas por el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus violan la Ley de Movilidad y los Derechos Humanos de los transportistas, por eso no se les entregó la concesión desde hace dos años que empezaron a operar, afirmó el exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte en Campeche (ARTEC), Jorge Luis López Gamboa.

El exfuncionario estatal y exdiputado local explicó que no concesionó el proyecto al incumplir trámites, por lo que su operatividad es ilegal. “Hubo una intención por parte del municipio, pero no cumplieron con la documentación ni con lo que pedía la Ley de Movilidad y el reglamento, por eso no se les dio”, señaló.

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Ante esta situación, el diputado local Pedro Hernández Macdonald consideró una incongruencia que el gobierno estatal exija a los ciudadanos cumplir la ley, mientras tolera la operación de transporte sin permisos oficiales como el caso de Amor X Carmen.

Tras el anuncio de la ARTEC de que regularizarán este servicio, cuestionó directamente al gobierno municipal de Carmen y al gobierno estatal por no acatar procedimientos legales, fomentando el conflicto social y el descontento del sector transportista.

Sostuvo que mientras taxistas y concesionarios tradicionales deben cumplir con pagos, permisos y requisitos, las unidades de Amor por Carmen operaron sin consecuencias. “¿Por qué a unos sí les aplican todo el peso de la ley y a otros no?”, cuestionó el diputado de Movimiento Ciudadano.

Taxistas cumplen la ley, pero “Amor por Carmen” circula sin permisos

Calificó como una “burla” lo ocurrido con el transporte en Ciudad del Carmen, enviando un mensaje negativo a los 13 municipios al demostrar que es posible operar fuera de la ley con respaldo político.

Asimismo, recordó compromisos incumplidos relacionados con el sistema de transporte, como el Ko’Ox, las tarjetas y otras promesas que pudieron resolverse con voluntad política. También criticó la “ineptitud” de la ARTEC en materia de transporte público.

El legislador aseguró que lo ocurrido con “Amor por Carmen” es una muestra de impunidad y favoritismo político: “es muy grave que un gobierno apoye irregularidades de sus propios servidores públicos”, concluyó.