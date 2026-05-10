Las enfermedades infecciosas intestinales, así como la conjuntivitis —cuyas causas están estrechamente relacionadas con las altas temperaturas y la exposición al sol— mantienen una tendencia al alza en Campeche durante 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) federal, la Entidad acumula 11 mil 146 casos de padecimientos gastrointestinales y 2 mil 117 de afecciones oculares.

Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), de los campechanos que han padecido enfermedades gastrointestinales, 5 mil 39 son hombres y 6 mil 107 mujeres, lo que refleja una mayor incidencia en la población femenina.

Noticia Destacada Enfermedades intestinales y conjuntivitis aumentan en Campeche por calor extremo

En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 10 mil 899 casos, Campeche registra un incremento de 247 pacientes, equivalente a un aumento del 2.3%.

A nivel peninsular, Campeche, Yucatán y Quintana Roo suman en conjunto 63 mil 820 casos de enfermedades infecciosas intestinales en lo que va del año. Quintana Roo encabeza la lista con 29 mil 833 casos, seguido de Yucatán con 22 mil 841 y Campeche con 11 mil 146.

En cuanto a la conjuntivitis, hasta el momento la han padecido 1 mil 007 hombres y 1 mil 110 mujeres, reflejándose también una mayor afectación entre las féminas. En 2025 se reportaban 1 mil 963 contagios, lo que evidencia un incremento de 154 casos más en 2026 (7.84%).

Colegio de Médicos advierte riesgos de calor: dengue, fiebre tifoidea y quemaduras

En la Península se acumulan 6 mil 69 contagios de conjuntivitis: Quintana Roo lidera con 2 mil 134 casos, seguido de Yucatán con 1 mil 818 y Campeche con 2 mil 117.

El presidente del Colegio de Médicos de Campeche A.C., Luis Alberto Cuevas Fernández, advirtió que además de las enfermedades gastrointestinales y la conjuntivitis, la fiebre tifoidea, el dengue y las quemaduras por exposición prolongada al sol son padecimientos comunes durante la temporada de calor (marzo a agosto).

El especialista señaló que las altas temperaturas favorecen la rápida descomposición de alimentos, incrementando el riesgo de infecciones estomacales, principalmente entre menores de edad y adultos mayores. Asimismo, alertó sobre los efectos de la exposición directa al sol, que puede provocar desde deshidratación hasta lesiones en la piel.

Ante esta situación, recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar el consumo de alimentos en la vía pública, reforzar la higiene de manos y utilizar protección solar, sombrillas o ropa adecuada para reducir los efectos de las altas temperaturas y evitar afectaciones a la salud durante la actual temporada de calor.