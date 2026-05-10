Fallece a los 91 años doña “Elenita”, partera de Iturbide

En los últimos minutos del sábado, por su vejez, falleció en la comunidad de Iturbide la señora María Elena Zapata Can, de 91 años de edad, popularmente conocida como “doña Elenita”, quien fuera Partera Certificada por más de 60 años, siendo una mujer muy querida y apreciada en esa comunidad ubicada a 60 kilómetros de la cabecera municipal.

La noticia del deceso de doña María Elena entristeció a la comunidad de aproximadamente 7,000 habitantes, y de acuerdo con datos de sus descendientes, ella habría ayudado a mamás a traer al mundo a unos 300 niños.

Noticia Destacada Motociclista pierde la vida en accidente en carretera Chicbul–Jobal

Pobladores informaron que, cuando una persona fallecía, los familiares del difunto acudían a doña María Elena, quien los guiaba para envolver el cuerpo antes de colocarlo en el ataúd.

En su labor como Partera, también extraía flemas de bebés con complicaciones y fue reconocida por su devoción a la Iglesia Católica, sirviendo en la Parroquia del Santo Cristo de Amor de su comunidad, siempre disponible día y noche ante cualquier llamado.

Doña María Elena Zapata Can nació el 14 de enero de 1935 en Iturbide, siendo la segunda de siete hermanos: Medardo, José Aniceto (+), Luis, Alonso, Rosario y Ana Zapata Can.

El 13 de marzo de 2025, el Cecytec Plantel Hopelchén le entregó un reconocimiento por su trayectoria como Partera Certificada, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En esa ocasión recordó que ayudó a traer al mundo a más de 300 bebés, y que aprendió el oficio gracias a su esposo, el profesor José de la Cruz López (+), quien fue el primer partero de la comunidad.

A sus 91 años, cumplidos en enero, doña “Elenita” padecía una enfermedad visual causada por la carnosidad, que le hizo perder prácticamente la vista, además de dificultades para caminar, por lo que se apoyaba en una silla de ruedas.