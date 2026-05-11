Apagones en colonia Fátima ponen en riesgo a enfermos y familias

Desde hace días los vecinos de la colonia Fátima han sufrido constantes apagones debido a que se tira la cuchilla del transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que los ha perjudicado al permanecer por horas a oscuras, ocasionando que sus alimentos se echen a perder. La situación es más grave en hogares con personas enfermas, como el caso de la madre de Lían Morales Aguilar, quien necesita la energía para que funcione el aire acondicionado ante el fuerte calor.

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Desde hace tiempo los vecinos de Fátima padecen bajones de energía porque las cuchillas del transformador se caen, dejándolos en la oscuridad nocturna y obligándolos a salir a las puertas de sus casas al no funcionar los ventiladores ni el aire acondicionado.

Lo más preocupante es la inseguridad que esta situación representa, pues temen que en la oscuridad los delincuentes aprovechen para asaltarlos y despojarlos de sus pertenencias, incluso con riesgo de ser lesionados. Los vecinos acusan la nula importancia de la CFE, que solo realiza revisiones superficiales y vuelve a subir las cuchillas, pero el problema persiste.

Ante ello, Morales Aguilar hizo un llamado urgente a la CFE para que se dé una pronta solución, ya que su madre enferma no puede descansar sin energía. De continuar, los afectados advierten que se verán en la necesidad de manifestarse en las oficinas de la empresa de clase mundial hasta que el problema sea resuelto.