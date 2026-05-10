Humedad genera probabilidad de posibles lluvias aisladas en el estado de Campeche

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a diversos canales de baja presión extendidos sobre el Noreste, Oriente y Sureste del país, aunados al ingreso de aire húmedo desde el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, en el Estado de Campeche se prevé la formación de posibles lluvias aisladas sin superar los cinco milímetros de altura.

De esta manera, en el Estado de Campeche se mantendrá el ambiente relativamente estable, con temperaturas desde calurosas a muy calurosas cuyo máximo alcance sería de 40 grados, mientras que el mínimo sería de 22 grados; esto, además, de cielo despejado y viento de componente del Este y Sureste de 10 a 20 kilómetros por hora con algunas rachas de 30 a 50 kilómetros.

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Lo anterior, debido a la constante afluencia de aire húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, mismo que, en combinación con el dominio de una circulación de alta presión sobre el Golfo de México asociada a un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera, mantendrá la onda de calor elevada, así como abundante humedad en el ambiente de la región.