Sector empresarial pide reforzar retenes en Campeche para frenar violencia y proteger turismo

Ante los hechos de violencia registrados este fin de semana con asesinatos en Calakmul, Escárcega y en la ciudad capital, la Presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche pidió reforzar los retenes en los municipios de la entidad que se encuentran más alejados y convocó a denunciar los casos de extorsión que se puedan registrar entre el sector empresarial, ya que es imperativo contener los hechos de violencia que puedan alejar inversiones en el rubro turístico.

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La presidenta del CCEC, Martha Adriana Reyes Aldama, consideró que es necesario saber si existen focos rojos en algunos municipios del estado a consecuencia de la inseguridad, ya que Campeche se caracteriza por ser una de las dos entidades más seguras del país junto con Yucatán.

En el organismo empresarial explicó que cuentan con una mesa de seguridad en donde los afiliados pueden exponer cualquier situación delictiva que afecte el patrimonio de sus negocios o de inseguridad que detecten, aunque añadió que a la fecha no existen denuncias de extorsión o de algún otro delito que impida el desarrollo de las empresas campechanas.

Planteó que la operación de los retenes puede ser una estrategia positiva para detectar posibles hechos ilícitos, ya que en el caso de la zona de Calakmul puede afectar inversiones a concretar en el rubro turístico por las oportunidades que ofrece la región por su belleza natural y zonas arqueológicas.

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JGH