Tras ejecuciones recientes en Campeche, Segob niega presencia del crimen organizado

La Secretaría de Gobierno descartó que los recientes hechos violentos y ejecuciones registrados en Campeche estén vinculados con el crimen organizado, al asegurar que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado apuntan principalmente a casos de agiotismo y conflictos familiares que derivaron en actos violentos.

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Las autoridades estatales insistieron en que la entidad mantiene condiciones de seguridad estables y que no existe una situación generalizada de violencia. Asimismo, recalcaron que cada incidente es atendido mediante los protocolos establecidos por las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

La secretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero, afirmó que en Campeche no estamos viviendo un caso de crimen organizado de ninguna forma, y explicó que las líneas de investigación abiertas en diversos expedientes apuntan, en algunos casos, al préstamo ilegal de dinero y, en otros, a problemas familiares internos que terminaron en hechos violentos.

Liz Hernández asegura que Campeche sigue siendo un estado seguro. / Alex Pech

La funcionaria sostuvo que, pese a estos acontecimientos, Campeche sigue y seguirá siendo un estado seguro, al señalar que diariamente se realizan mesas de paz y coordinación entre las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno. Indicó que, cada vez que ocurre un hecho de alto impacto, se activan protocolos conjuntos entre la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Hernández Romero reconoció que los hechos violentos generan preocupación social y afectan la percepción ciudadana, sin embargo, insistió en que no deben magnificarse ni interpretarse como una crisis de inseguridad generalizada en la entidad. Añadió que, hasta el momento, no se han reportado afectaciones al turismo ni a la economía local derivadas de estos acontecimientos, y destacó que Campeche continúa siendo reconocido como uno de los estados más seguros del país.

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Como ejemplo, recordó que el Gobierno de Estados Unidos mantiene a Campeche y Yucatán entre los destinos recomendados para viajar, debido a sus condiciones de seguridad. Finalmente, informó que las autoridades acordaron reforzar la vigilancia y la presencia operativa en zonas consideradas focos rojos, con mayor despliegue de elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal, con el objetivo de evitar la impunidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

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JGH