Caída de avioneta revela ruta aérea del narcotráfico entre Campeche y Tabasco

Una avioneta cargada con 636 kilogramos de cocaína cruzó territorio campechano antes de ser asegurada por autoridades federales en Tabasco, confirmando el uso de rutas aéreas clandestinas en la frontera sur del país.

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El caso se sumó posterior a que habitantes del municipio de Palizada reportaran una aeronave volando a baja altura sobre distintas comunidades, situación que llamó la atención de pobladores por las maniobras inusuales realizadas en la zona.

Donde posteriormente autoridades federales confirmaron el aseguramiento de una avioneta en el municipio de Balancán, Tabasco, la cual transportaba 536 paquetes de cocaína con un valor estimado de 131.6 millones de pesos.

Dicha aeronave habría presentado fallas mecánicas mientras sobrevolaba Campeche, por lo que descendió en territorio tabasqueño donde finalmente fue ubicada y asegurada durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades de Campeche, Tabasco y Quintana Roo.