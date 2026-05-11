Síguenos

Última hora

Campeche

Campeche y Escárcega operan con patrullas vencidas en combate a incendios

Campeche

Caída de avioneta revela ruta aérea del narcotráfico entre Campeche y Tabasco

Una avioneta con 636 kilos de cocaína sobrevoló comunidades de Campeche antes de ser asegurada en Tabasco tras presentar fallas mecánicas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

11 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Avioneta cargada con droga cruzó Campeche y terminó asegurada en Tabasco
Avioneta cargada con droga cruzó Campeche y terminó asegurada en Tabasco / Especial

Una avioneta cargada con 636 kilogramos de cocaína cruzó territorio campechano antes de ser asegurada por autoridades federales en Tabasco, confirmando el uso de rutas aéreas clandestinas en la frontera sur del país.

Segob descarta presencia de crimen organizado en hechos violentos de Campeche.

Noticia Destacada

Tras ejecuciones recientes en Campeche, Segob niega presencia del crimen organizado

El caso se sumó posterior a que habitantes del municipio de Palizada reportaran una aeronave volando a baja altura sobre distintas comunidades, situación que llamó la atención de pobladores por las maniobras inusuales realizadas en la zona.

Donde posteriormente autoridades federales confirmaron el aseguramiento de una avioneta en el municipio de Balancán, Tabasco, la cual transportaba 536 paquetes de cocaína con un valor estimado de 131.6 millones de pesos.

Dicha aeronave habría presentado fallas mecánicas mientras sobrevolaba Campeche, por lo que descendió en territorio tabasqueño donde finalmente fue ubicada y asegurada durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades de Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

Te puede interesar