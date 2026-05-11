Urgen perrera municipal para animales callejeros

Ante la proliferación de perros en situación de calle, que se estima ascienden a unos ocho mil en la capital, es necesario que el Ayuntamiento de Campeche habilite una perrera municipal para resguardar animales abandonados o maltratados, planteó el fiscal especializado en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown Gantús.

Agregó que actualmente la Fiscalía mantiene bajo su cuidado a 30 animales derivados de denuncias por maltrato.

Recordó que el Gobierno del Estado entregó a la autoridad municipal las instalaciones de lo que sería la perrera municipal, listas para comenzar a operar, solo con la cobertura de algunos detalles que correspondían a la comuna campechana.

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Añadió que incluso contemplaba un crematorio, lo que sería de gran ayuda en la infraestructura de las instalaciones; sin embargo, lamentó que el Centro de Bienestar Animal otorgado a las autoridades municipales aún no se utilice para el fin previsto.

La obra negra de la estructura quedó inconclusa, sin que se terminaran aspectos o iniciara su funcionamiento. Reveló que ya solicitó a distintas instituciones gubernamentales que lo pongan a disposición de la Fiscalía, para habilitarlo en el resguardo de animales asegurados en operativos o denuncias ciudadanas.

Dio a conocer que cuando aseguran mascotas, principalmente perros, los ponen a disposición del Ayuntamiento capitalino; sin embargo, no les aceptan ninguno, por lo que buscan alternativas con refugios privados.

La respuesta de las autoridades municipales es que no tienen espacio ni lugar adecuado, pese a contar con el sitio donde funcionaría la perrera, mientras la Fiscalía mantiene actualmente 30 perros.

Por otra parte, lamentó que aún persisten casos de envenenamiento de perros, señalando que quienes realizan estas muertes son psicópatas, pues deben planificar el hecho y adquirir el veneno.