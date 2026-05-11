Quincuagenario se debate entre la vida y la muerte tras presunto mal diagnóstico en el IMSS en Campeche

Familiares de don Gabriel González Novelo denunciaron un presunto caso de negligencia médica en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el paciente permanece hospitalizado desde hace 20 días tras recibir, presuntamente, un diagnóstico erróneo y sin que hasta ahora se le haya brindado un tratamiento adecuado.

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De acuerdo con el testimonio de su esposa, Rita Núñez, los primeros síntomas comenzaron el pasado 20 de abril, cuando el hombre de 51 años empezó a presentar intensos dolores de cabeza, adormecimiento en la lengua y boca, dificultad para hablar y entumecimiento en uno de sus brazos. La mujer explicó que inicialmente acudieron a consulta médica en la unidad de Ciudad Concordia, donde les informaron que se trataba de un cuadro de vértigo. No obstante, el estado de salud del trabajador de maquiladora se agravó rápidamente al día siguiente.

Cuando fue a trabajar ya estaba confundido, ya no era el mismo problema que nos habían dicho, era algo más grave, relató. Posteriormente, Gabriel González fue ingresado al HGZ número 1 del IMSS, donde permaneció hospitalizado alrededor de 15 días. Durante ese periodo, según denunciaron sus familiares, únicamente se le practicó una tomografía y diversos análisis, pero sin llegar a un diagnóstico concluyente.

Paciente sigue hospitalizado tras diagnóstico erróneo y falta de estudios, denuncian / Especial

Rita Núñez aseguró que, pese a que el paciente presentaba fiebre, alteraciones neurológicas y niveles elevados de leucocitos, fue dado de alta sin medicamentos ni seguimiento por parte del área de Medicina Interna. Nos dijeron que no tenía nada y lo mandaron a casa, pero él siguió empeorando, afirmó.

La situación obligó a la familia a buscar atención médica particular y realizar estudios externos, además de consultar a un neurólogo, quien presuntamente les indicó la necesidad urgente de practicarle una resonancia magnética y una punción lumbar para determinar el origen del padecimiento. Sin embargo, denunciaron que dichos estudios no han sido realizados dentro del IMSS, pese a que el paciente fue reingresado al hospital apenas un día después de haber sido dado de alta.

Incluso, señalaron que durante su segundo ingreso Gabriel González sufrió un infarto y permaneció varios días en el área de urgencias con somnolencia constante y escasa respuesta a estímulos, situación que aseguran fue reportada al personal médico sin recibir una atención inmediata. La familia acusó además que el hospital se ha negado a tomar en cuenta los análisis realizados de manera particular, aun cuando estos muestran alteraciones importantes en los niveles de glóbulos blancos y otros indicadores clínicos.

Rita Núñez lamentó que, pese a haber dialogado con médicos y directivos del nosocomio, su esposo continúa sin recibir el tratamiento que requiere. Ante ello, los familiares no descartaron acudir ante la Comisión de Arbitraje Médico para presentar una denuncia formal por presunta negligencia médica, al considerar que la vida de Gabriel González Novelo podría encontrarse en riesgo debido al retraso en su diagnóstico y atención especializada.

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JGH