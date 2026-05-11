ICATCAM ofrecerá cursos de conservas y reparación de motos en Tenabo

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM) confirmó que en próximos días darán talleres de especialización para la elaboración de conservas de frutas y hortalizas con sus cosechas, además de cursos de reparación de motocicletas, oficio con el que las personas podrán autoemplearse y emprender sus propios negocios.

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Afirmó el nuevo coordinador en la Acción Móvil de Tenabo, Jesús Monroy Barahona, quien recientemente fue designado como responsable de la zona para apoyar a beneficiarios del programa Sembrando Vida. Los cursos serán los sábados para aprovechar los frutos y las cosechas para que tengan mayor duración y se exporte en otros estados, también elaboración de galletas, dulces finos, decoración de uñas, técnica de bordados, entre otros.

“Todos los cursos técnicos son para la ciudadanía que quiere emprender en un negocio de las variantes; el primero, mecánica en general, sistema eléctrico, sistemas de cajas de motos, entre otros cursos que se le aplican al alumno, y con tan solo 100 pesos al mes aprendes una variedad de oficios que se van a presentar a los tenabeños”, señaló Monroy Barahona, quien aseguró contar con maestros profesionales dedicados a la enseñanza.

Esta dependencia ofrece enseñanza con gente de disponibilidad de tiempo. “Si es usted desempleado aquí te esperamos y no importa la edad, puede aprender y en su propia casa puede desempeñar el oficio que mejor le convenga; por lo tanto, vamos a enseñar a los beneficiarios del programa Sembrando Vida. Sus frutas que van a cosechar pueden venderlas al mejor costo pero ya elaborado en almíbar, en botellas tipo conservas como lo que elaboran en Tinún”, afirmó el nuevo coordinador del ICATCAM.

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JGH