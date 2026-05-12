Quintana Roo encabeza la lista de los estados con la mayor inflación en el país al alcanzar una tasa anual del 5.7 por ciento al cierre de abril. De acuerdo con el reporte del organismo México ¿cómo vamos?, la entidad supera la media nacional, mientras que amas de casa afirman que el dinero es insuficiente y tianguistas reportan una caída del 50 por ciento en sus ventas.

El informe, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en abril de 2026 los estados con mayor carestía anual fueron Quintana Roo y Oaxaca, con 5.7% y 5.5% respectivamente. A estos les siguieron Chiapas, Campeche y Jalisco, pertenecientes a la Península de Yucatán y otras regiones, con un índice del 5.1%.

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En contraste, las entidades con menor inflación anual fueron Baja California (2.9%), Baja California Sur (3%) y Tlaxcala (3.4%). En este rubro también se ubicaron Sonora, Tabasco, Sinaloa y Nuevo León con un 3.7%.

Durante el cuarto mes de 2026, la tasa anual de inflación nacional fue de 4.45%, cifra que se sitúa por debajo del 4.59% observado en marzo. Pese a este ligero descenso, el indicador se mantiene por encima del rango de variabilidad del Banco de México, por lo que el semáforo nacional permanece en rojo.

Respecto a los productos agropecuarios, las frutas y verduras mostraron un aumento del 21.43% anual. Este incremento representa un fuerte impacto al bolsillo en comparación con la tasa del 9.88% registrada el pasado mes de febrero.

Rosa María, habitante en la Región 95, asegura que no hay ingresos que alcancen.

"Si voy al mercado con 500 pesos, apenas logro comprar unas cuantas cosas para la comida. Tengo que aprovechar las ofertas para hacer rendir el presupuesto", comentó.

Por su parte, Flor, residente en la Supermanzana 41, argumenta que ahora debe acudir con una lista precisa de los productos indispensables para la semana, debido a que no existe margen para gastos extraordinarios. Georgina, vecina de la Supermanzana 58, coincidió en que los incrementos son constantes, especialmente en el jitomate, papa, cebolla y chiles.

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Melitón Ortega, dirigente de los tianguistas en Cancún, aseguró que la escalada de precios se agudizó desde abril por el alza en las gasolinas. Explicó que, a principios de año, un flete con mercancía desde la Ciudad de México costaba 40 mil pesos, pero actualmente el valor se elevó a 60 mil pesos.

Esta situación ha provocado que los más de 3 mil comerciantes que se instalan diariamente en diferentes puntos de la ciudad registren pérdidas considerables. El líder gremial precisó que, aunado a la temporada baja, la pérdida del poder adquisitivo mantiene las ventas estancadas.