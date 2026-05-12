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Campeche / Sucesos

Congestionamiento vehicular tras choque en Campeche

Choque por alcance en la avenida Gobernadores causó caos vial. Solo hubo daños materiales; no se reportaron lesionados.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

12 de may de 2026

1 min

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Accidente en barrio de Santa Ana deja daños materiales
Accidente en barrio de Santa Ana deja daños materiales / Dismar Herrera

Un choque por alcance registrado sobre la avenida Gobernadores generó caos vial y daños materiales de regular cuantía, luego de que el conductor de un vehículo no guardara su distancia de seguridad y se proyectara contra otra unidad.

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El hecho ocurrió cuando ambos vehículos circulaban sobre la avenida Gobernadores con dirección a la zona centro, pero al estar en el cruce de la calle Argentina del barrio de Santa Ana, uno de los autos hizo su alto, lo que generó el choque.

Ante ello dio inicio un intenso congestionamiento vehicular debido a que las unidades quedaron parcialmente bloqueando uno de los carriles de circulación. En el caso no se reportaron personas lesionadas y los involucrados llegaron a un acuerdo mediante una aseguradora para el pago de los daños.

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