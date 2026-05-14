Visita de Claudia Sheinbaum a Campeche traerá grandes beneficios, afirma Congreso estatal

El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez, afirmó que la primera visita del año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será de beneficio para el estado, ya que analizará los avances en la implementación del Plan Campeche.

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Señaló que en cada visita que realiza la mandataria federal a la entidad trae consigo no solo el seguimiento a los avances de los proyectos federales, sino el cumplimiento de los compromisos que asume con los ciudadanos, como ha ocurrido en giras pasadas.

Lo anterior se da luego de que la mandataria federal confirmó que llegará a Campeche el día de mañana, donde presumiblemente procederá con la inauguración de la planta pasteurizadora de la entidad, así como la actualización de la puesta en marcha del Plan Campeche, que pretende alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

Afirmó que la visita no tiene tinte político alguno, sino el objetivo de garantizar que los proyectos federales puedan aterrizarse y sean de beneficio para todos los ciudadanos, especialmente para que los productores de todos los sectores puedan obtener mejores beneficios.

Respecto a la reducción de recursos de algunos municipios, afirmó que, en mayor medida, el aumento o baja depende de la capacidad de captación de impuestos que tiene cada una de las demarcaciones, por lo que será cada ayuntamiento el que deba implementar las medidas correspondientes para disminuir la morosidad.

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JGH