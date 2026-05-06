Persecución nocturna: motociclistas burlan retenes en Dzitbalché

Un par de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta burlaron a los elementos de la policía municipal de Dzitbalché y se dieron a la fuga; sin embargo, estos dieron aviso a los elementos policíacos de Calkiní y le dieron seguimiento a estos malandros sospechosos. Trascendió que tomaron la vía federal y llegaron hasta Bécal, donde fueron interceptados por los gendarmes y le dieron seguimiento; sin embargo, se volvieron a fugar y se perdieron en las calles de Bécal hasta llegar a la comunidad de Tepakán, por lo que se generó una fuerte movilización en la comunidad donde no lograron dar con estos sujetos.

Los hechos fueron reportados a eso de las 22:30 horas de ayer por la noche, cuando en un retén estos sujetos burlaron a los elementos que se encontraban en la avenida Dzitbalché-Calkiní y se lograron dar a la fuga en una moto rápida a todo terreno, la cual salió a la carretera federal logrando escapar de los elementos policíacos, quienes intentaron darle alcance; sin embargo, no lo lograron, por lo que pidieron refuerzos para atrapar a los motorizados.

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La persecución continuó en carretera federal, sin embargo los sospechosos se dieron a la fuga sin dejar rastros. Más tarde, con las características que se le dio a los elementos policíacos de Calkiní, lograron identificar a la motocross con las características, pero estos al ver a los elementos de nueva cuenta se dieron a la fuga, iniciando una nueva persecución en la carretera federal antigua, por lo que salieron de la ciudad de los sombreros y bajaron hasta la tierra de los alfareros, donde se perdieron en los callejones.

Las autoridades dieron a conocer que estos sujetos pudieran ser “pájaros de cuenta” o los ratones que se han estado dedicando a robar en esta ciudad de Dzitbalché. Lo cierto es que no se logró su captura, sin embargo ya fueron identificados, por lo que las autoridades estarán al pendiente de estos malandros.