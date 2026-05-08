Turista resulta lesionado tras brutal choque en puente de Calkiní

Un lesionado y daños materiales de gran consideración fue el saldo de un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este viernes sobre el puente del Tecnológico de Calkiní, el cual se vio interrumpido al tránsito vehicular, mismo que fue desviado a un costado del puente por más de dos horas. Del lesionado se supo que es un turista, quien fue trasladado al hospital integral IMSS-Bienestar para su valoración médica.

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Los hechos ocurrieron a eso de las 5:45 de la mañana, a la altura del kilómetro 84 de la carretera federal Campeche-Mérida, sobre el puente ubicado frente al Instituto Tecnológico Superior de Calkiní. En este fuerte accidente, prácticamente el vehículo Versa se quedó sin capirote al estrellarse contra el muro de concreto, del cual derribó una parte que cayó sobre el carril de alta velocidad del sentido contrario, por lo que enseguida se dio parte a las autoridades para el abanderamiento del lugar.

El vehículo quedó destrozado y prácticamente en pérdida total. / Erik Caamal

Tras el reporte, arribaron elementos de la Guardia Nacional, así como personal del consorcio carretero, quienes abanderaron desde la subida del puente donde cerraron la vialidad y desviaron el tránsito vehicular a la lateral de la ciclovía para evitar otro accidente. De la misma forma llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes valoraron a los tripulantes de la unidad y tuvieron que intervenir a uno de los tres turistas, quien sufrió una fuerte lesión en el hombro izquierdo; fue estabilizado para después ser trasladado al hospital integral de Calkiní.

Más tarde, elementos de la Guardia Nacional solicitaron una grúa para rescatar la unidad que quedó en pérdida total. Tras acomodar la barda de concreto y retirar el vehículo, que quedó completamente sin motor, este fue trasladado al corralón para el deslinde de responsabilidades.

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JGH