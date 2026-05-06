Simulacro Nacional evacúa estación del Tren Maya en Calkiní

Tremendo susto se llevaron jóvenes del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes al sonar las alarmas fueron evacuados rápidamente de la estación del Tren Maya Calkiní, donde tenían una actividad. Así mismo, el personal y la Guardia Nacional participaron en esta evaluación por el primer Simulacro Nacional y segunda actividad que se realiza en esta estación.

Las alarmas comenzaron a sonar a eso de las 11 de la mañana de este miércoles, cuando se activaron todas las alertas a nivel nacional, incluso algunos celulares emitieron el mensaje de alerta por el sismo registrado en el centro del país hace varios años. El gerente de la estación, Rodolfo Díaz Pérez, pidió a todos los presentes cooperar con la actividad de evacuación y prevención.

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A este simulacro se sumaron autoridades municipales, como Protección Civil, la Comisión Nacional de Emergencia (Calkiní) y los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes atendieron un caso de crisis nerviosa de una joven madre de familia que fue evacuada y dejó su bolso en la estación, lo que le provocó ansiedad.

En este Simulacro Nacional participaron diferentes instituciones del municipio, como la estación del Tren Maya Calkiní, el COBACAM 13, el Hospital Comunitario Integral IMSS Bienestar, el ITESCAM Calkiní, así como el H. Ayuntamiento, quienes evacuaron a su personal como parte de la actividad de prevención.