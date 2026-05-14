Plan Campeche: impulso agroalimentario y pecuario para la entidad

El Plan Campeche, impulsado por el Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la producción agroalimentaria y la seguridad alimentaria en la entidad. El proyecto busca que Campeche no solo produzca para el consumo local y nacional, sino también para mercados de exportación, lo que abre nuevas perspectivas para los productores pecuarios y la economía regional.

El delegado estatal del Frente de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, Froilán Palestino Cruz, consideró positiva la próxima visita presidencial, al señalar que Campeche cuenta con un enorme potencial productivo que durante décadas permaneció desaprovechado, especialmente en los sectores agrícola, pesquero y ganadero.

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Recordó que Campeche llegó a ser el principal productor nacional de arroz, pero lamentó que gobiernos anteriores permitieran la caída de la producción hasta casi desaparecerla. Actualmente, existen esfuerzos para recuperar cultivos como el arroz, la miel y la caña de azúcar, esta última ya con exportaciones recientes, lo que demuestra que es posible reactivar el campo campechano.

Palestino Cruz afirmó que con el Plan Campeche el desarrollo económico abarcará todos los municipios, consolidando una estrategia productiva estatal. “Tenemos tierra, playas y capacidad para producir y exportar; lo importante es que se conecte a todo el estado con estos proyectos”, expresó.

Por su parte, el productor agropecuario Rosario Baqueiro Acosta destacó que el impulso a la actividad lechera, mediante la instalación de una planta pasteurizadora, es un proyecto mayúsculo para Campeche. Señaló que durante años la producción de leche fue abandonada por problemas de comercialización y bajos precios, lo que desmotivó a muchos ganaderos.

Explicó que en regiones como Sabancuy y Mamantel existen productores con capacidad para generar volúmenes importantes de leche, llegando anteriormente hasta los dos mil litros diarios. Sin embargo, la falta de un mercado seguro provocó que muchos dejaran de producir. Hoy, existe interés por retomar la actividad, pero se requieren apoyos complementarios.

Baqueiro Acosta subrayó que, además de la planta pasteurizadora, será necesario fortalecer a los productores con insumos, equipos, adquisición de ganado y créditos accesibles. Comentó que el clima del municipio de Carmen permite desarrollar ganado con una producción promedio de 10 a 20 litros diarios por vaca, lo cual puede ser competitivo si existe una estrategia adecuada de comercialización y respaldo gubernamental.

Finalmente, señaló que con el Plan Campeche, y si se amplían los apoyos federales, estatales y municipales, podrían venir mejores tiempos para los productores pecuarios, ya que además de fortalecer la producción de alimentos, la actividad lechera también genera empleos y mejora la economía regional.