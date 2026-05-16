Jubilados de PEMEX amenazan con denunciar ante la OMS crisis médica en hospitales

El incumplimiento de la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo y las graves carencias en el servicio de salud de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían llevar a un grupo de jubilados a presentar una inconformidad formal ante la Organización Mundial de la Salud, reveló Víctor Celestino Espadas López, presidente del departamento de jubilados de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El representante refirió que si la intención gubernamental es transitar hacia un sistema universal, ellos aceptarían acudir a otra institución siempre y cuando les garanticen atención y medicamentos, insumos de los que carecen actualmente en los hospitales de la empresa tanto en Ciudad del Carmen como en el resto del país.

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Luego de la protesta realizada por un sector de jubilados durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le entregaron un pliego de peticiones exponiendo la situación, el entrevistado señaló que continúan buscando diferentes vías para que su demanda sea escuchada. Aseguró que los servicios médicos atraviesan una crisis severa por la falta de fármacos, reactivos y material básico en los nosocomios petroleros, afectando de manera directa a trabajadores activos y pensionados.

El dirigente sindical detalló que en Ciudad del Carmen existen carencias críticas incluso para realizar estudios clínicos debido a la falta de reactivos para análisis médicos, lo que imposibilita un diagnóstico oportuno y obliga a muchos derechohabientes a invertir su pensión en laboratorios y consultas del sector privado.

Durante su declaración, reiteró la urgencia de que la titular del Ejecutivo Federal intervenga, ya que la problemática se ha vuelto insostenible tanto en los hospitales propios de la paraestatal como en los servicios subrogados. Espadas López afirmó que la escasez abarca desde medicamentos especializados hasta insumos esenciales como gasas y alcohol, lo que viola el derecho a una atención médica integral contemplado en sus prestaciones laborales.

Finalmente, expresó su preocupación ante la propuesta de abrir las clínicas a un sistema médico universal sin resolver primero el desabasto actual, pues esto podría incrementar la saturación de las salas. Sin embargo, no descartó que muchos prefieran esa opción con tal de recibir los fármacos que necesitan, por lo que el gremio analiza acudir a organismos internacionales para denunciar formalmente las condiciones operativas de la institución.

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JGH