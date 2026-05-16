Roban vivienda mientras familia dormía en la colonia Fátima de Escárcega

Personas desconocidas aprovecharon la madrugada del sábado para ingresar a un predio ubicado sobre la avenida Justo Sierra Méndez por calle 17, en la colonia Fátima, de donde lograron sustraer diversos objetos de valor mientras los moradores dormían.

Noticia Destacada “Se va la luz todos los días”: reclaman a CFE por apagones en Champotón

De acuerdo con los datos recabados, los ladrones utilizaron las sombras de la noche y el descanso de los habitantes del inmueble tras una jornada de trabajo para revisar la propiedad sin levantar sospechas. Los delincuentes lograron apoderarse de una batea de plástico, un rollo de alambre y varias prendas de vestir que se encontraban en el tendedero, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

El atraco fue descubierto por la mañana, cuando los afectados se percataron de que les hacían falta sus pertenencias. Aunque intentaron indagar con los residentes de las casas aledañas para averiguar si alguien había notado movimientos extraños en las inmediaciones, los vecinos manifestaron no haber visto ni escuchado nada sospechoso durante la madrugada.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH