Buscador de folio Beca Rita Cetina: ¿Cómo saber si mi hijo está registrado para el apoyo de 2,500 pesos?

El Gobierno de México compartió que los padres y madres de familia ya pueden consultar los resultados de la convocatoria de la Beca Rita Cetina 2026 para alumnos de educación básica.

¿Dónde consulto los resultados de la Beca Rita Cetina 2026?

Para saber si tu hijo fue seleccionado como beneficiario de este programa perteneciente a las Becas del Bienestar, deberás ingresar al sitio web http://www.becaritacetina.gob.mx./

¿Cómo saber si mi hijo quedó registrado correctamente?

Los pasos a seguir para saber si tu hijo fue registrado correctamente y recibirá el apoyo de la Beca Rita Cetina son:

Iniciar sesión en el sitio web oficial del programa a través de tu Llave MX, con el usuario y la contraseña de registro con la que se cargaron los documentos del solicitante.

Tras haber iniciado sesión, deberá dirigirse a la pestaña de Estudiante e ingresar el nombre del menor de edad al que se registró.

Posteriormente, el sistema arrojará uno de los siguientes resultados: Registro exitoso / Pendiente de validación, los dos significan que el proceso fue exitoso y que ya fue aprobado o está por aprobarse.

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina 2026 y cuándo se hace el próximo pago?

La Beca Rita Cetina es un programa dirigido a estudiantes de escuelas primarias públicas en toda la República Mexicana, brindando un apoyo de 2,500 pesos para la compra de uniformes y útiles escolares.

Esta cifra se entrega únicamente una vez por ciclo escolar y son las mismas escuelas o los servidores de la nación quienes dan a conocer las fechas y el proceso de entrega de las tarjetas del bienestar para quienes resulten beneficiarios.