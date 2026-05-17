Llama a prevenir incendios tras emergencia en Siglo XXI que consumió más de 80 hectáreas de maleza

El incendio de la Unidad Habitacional Siglo XXI, que afectó la tranquilidad de más de mil habitantes en esta zona habitacional de San Francisco de Campeche, propició que las autoridades de los tres niveles de Gobierno emplearan 180 mil litros de agua para neutralizar la amenaza.

La Dirección de Protección Civil Municipal de Campeche destacó que es de suma importancia que los ciudadanos adopten medidas preventivas para evitar esta clase de problemas, como arrojar basura en la avenida principal.

Noticia Destacada Incendio en Siglo XXI Campeche consumió 80 hectáreas y usaron 180 mil litros de agua

La emergencia más grave se presentó en la zona no habitada de la avenida Siglo XXI, con extensión promedio de 1.96 kilómetros, entre el inicio de la zona habitacional y la glorieta de la avenida Concordia.

La directora de Protección Civil, Guadalupe Rodríguez Chávez, destacó el trabajo coordinado entre las dependencias de los tres niveles de Gobierno, para sofocar este que fue un incendio de grandes proporciones en los terrenos aledaños a la Unidad Habitacional Siglo XXI, el cual devoró cerca de 80 hectáreas de maleza.

La emergencia escaló a tal grado que el tránsito vehicular fue suspendido durante varias horas, afectando al sistema de transporte público, tanto de los autobuses Ko’ox como de los taxis.

El fuego fue tan amplio que incluso el humo pudo ser visto desde cualquier parte de la ciudad, ya sea en las zonas bajas como en los cerros.

Rodríguez Chávez comentó que además del cuerpo de emergencia municipal y los bomberos de la Secretaría de Protección Civil Estatal (Seprocicam), el control del siniestro se logró gracias a la Secretaría de Marina, Aeropuerto, Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional, entre otros.

“Aunque la temporada de sequías ha concluido y las lluvias ya están próximas, el llamado a la población es a mantenerse alerta y evitar arrojar basura en la vía pública, hacer fogatas, quemar basura o tirar colillas de cigarros que puedan desencadenar incendios”, pidió.