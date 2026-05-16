Incendio en Siglo XXI Campeche consumió 80 hectáreas y usaron 180 mil litros de agua

El incendio registrado en la zona de Siglo XXI, el cual afectó la tranquilidad de más de mil habitantes en esta área habitacional de San Francisco de Campeche, propició que las autoridades de los tres niveles de gobierno emplearan 180 mil litros de agua para su sofocación. La Dirección de Protección Civil Municipal de Campeche destacó que es de suma importancia que los ciudadanos adopten medidas preventivas para evitar este tipo de siniestros, como evitar arrojar basura en la vía pública.

Noticia Destacada Incendio consume vivienda en Escárcega; presunto corto circuito habría causado el fuego

La principal emergencia se presentó en la zona no habitada de la avenida Siglo XXI, en una extensión promedio de casi dos kilómetros, entre el inicio del sector residencial y la glorieta de la avenida Concordia. Al respecto, la directora de Protección Civil, Guadalupe Rodríguez Chávez, destacó el trabajo coordinado entre las distintas dependencias para sofocar el fuego de grandes proporciones en los terrenos aledaños, el cual devoró cerca de 80 hectáreas de maleza.

La emergencia escaló a tal grado que el tránsito vehicular tuvo que ser suspendido por varias horas para garantizar la seguridad de la población. Esta medida afectó temporalmente la circulación del sistema de transporte público local, incluyendo las unidades de autobuses colectivos y los taxis que brindan servicio en la zona.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH