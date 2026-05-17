Campeche celebra beca “Gertrudis Bocanegra” para universitarios

El apoyo y la justicia para el sector educativo de Campeche son parte de las acciones que destacan en el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras el anuncio de la beca “Gertrudis Bocanegra” dirigida a todos los estudiantes de nivel superior en el estado.

La representación de Becas del Bienestar a cargo de María del Carmen Duarte López y el presidente de la Comisión de Educación del Congreso local Gaspar Nah Miss celebraron esta noticia, al coincidir en que se hace justicia a un sector en el que muchos estudiantes deben trabajar para poder costear sus estudios mientras concluyen su formación académica.

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Inicialmente, la coordinadora de Becas para el Bienestar en Campeche, María del Carmen Duarte López, explicó que actualmente están a la espera de las indicaciones del Gobierno Federal para iniciar el proceso de empadronamiento de los estudiantes de nivel superior que serán beneficiados con la beca “Gertrudis Bocanegra”.

Detalló que, de acuerdo con las instrucciones emitidas por autoridades superiores, el registro podría realizarse mediante asambleas en las instituciones educativas o a través de convocatorias dirigidas a los estudiantes interesados, quienes, al ser mayores de edad, podrán efectuar el trámite personalmente.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, Gaspar de Jesús Nah Miss, señaló que escuchar el anuncio el pasado 15 de mayo, Día del Maestro, representó una experiencia significativa.

“Nos da mucha alegría; es un acto de justicia para todos los universitarios de nuestro estado. Recibimos la noticia con mucho agrado. Tal vez no les solucionará todas sus necesidades, pero sí será un apoyo importante para su desarrollo y formación académica profesional”, expresó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Campeche existe un promedio de 51 mil 63 estudiantes de nivel superior, de los cuales 28 mil 457 son mujeres y 22 mil 606 hombres.

Del total de alumnos, 35 mil 627 cursan estudios de licenciatura, cifra que contempla a mil 634 estudiantes de escuelas normales y 33 mil 993 de educación universitaria y tecnológica. Los 15 mil 436 restantes corresponden a estudiantes de posgrado.