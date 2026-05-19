Empleados de la junta municipal de Bécal levantan huelga tras promesa de pago de quincenas

Numerosos pobladores han sufrido cuadros de diarrea en la comunidad de Sodzil, y hasta el momento se ignora la causa exacta que está ocasionando el brote, informó el director comisionado de la escuela local, Pedro Pablo Euán Chi, quien argumentó que este día un alumno faltó a clases por dicho padecimiento. La declaración se dio ante la llegada del sector salud para impartir pláticas sobre el cólera y entregar trípticos informativos para prevenir esta patología.

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Varios de los 45 alumnos que asisten a la escuela primaria rural U Za Zil Mayab han presentado síntomas de esta enfermedad. Ante la situación, el promotor de salud, Carlos Aké, exhortó a las familias a lavarse las manos antes de consumir alimentos y después de ir al baño, desinfectar frutas y verduras, hervir el agua en caso de no contar con agua purificada, y enviar a los menores a clases con medidas de higiene adecuadas.

En un lugar visible de la escuela se colocó un espectacular con el lema: "Prevenir el Cólera es tarea de Todos". Asimismo, personal del IMSS-Bienestar implementó un cerco sanitario y ofreció pláticas a los menores sobre los mecanismos de transmisión de la enfermedad, explicando que se contrae al ingerir agua o alimentos contaminados por la falta de higiene, siendo el acceso inadecuado al agua potable y el saneamiento deficiente los principales factores de riesgo.

Para complementar las acciones, se realizó un perifoneo en toda la comunidad con el fin de concientizar a la población sobre este mal. Aunque algunas familias sospechan que podría tratarse de cólera, el sector salud aclaró que la patología no está confirmada. Entre los afectados se encuentra el hijo de la comisaria municipal, quien este día amaneció con fiebre y no pudo asistir a la escuela. Las autoridades sanitarias revisarán los niveles de cloro en la red de agua y verificarán si los habitantes consumen agua de pozo directamente debido a las intensas olas de calor.

Las pláticas en las aulas estuvieron a cargo de Teresita Tax, responsable de la coordinación de salud, quien además coordinó visitas domiciliarias para evaluar la magnitud del brote. Durante las brigadas se detectó, por ejemplo, una vivienda donde tres niñas presentan diarrea, por lo que el personal de IMSS-Bienestar ya les brinda seguimiento médico.

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JGH