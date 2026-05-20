¿Lluvias o más calor? Así afectará la Primera Onda Tropical a Campeche este jueves

El paso de la Onda Tropical número uno, extendida sobre gran parte del Golfo de México, interaccionará con un sistema de alta presión en superficie asociado a un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera. Este fenómeno favorecerá la entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe, impulsando la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la región peninsular.

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Para los siguientes días, en el Estado de Campeche se mantendrán temperaturas extremadamente calurosas, con máximas de hasta 42 grados durante el transcurso del día, descendiendo gradualmente por la tarde y noche hasta alcanzar los 23 grados como temperatura mínima.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), estas condiciones derivan de la constante afluencia de aire marítimo tropical y los efectos del anticiclón, los cuales entran en interacción con la Onda Tropical número uno mientras esta avanza gradualmente hacia el oeste.

De manera general, el pronóstico para la entidad contempla vientos de componente este y sureste con intensidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Asimismo, se prevén lluvias aisladas de hasta 5 milímetros y un incremento en el nivel del oleaje, que podría alcanzar de uno a dos metros de altura en las zonas costeras del estado.

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JGH