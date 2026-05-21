Acusan presunto fraude por 75 mil pesos en la Secundaria General 7 de Campeche

La presunta desaparición de 75 mil pesos recaudados mediante cuotas escolares en la Escuela Secundaria General (ESG) número 7 'Joaquín Baranda Quijano', en la capital, desató molestia e indignación entre madres y padres de familia, quienes acusaron a directivas de la Sociedad de Padres de Familia del turno matutino de haber transferido el recurso a un supuesto herrero sin contrato, garantías ni autorización de la comunidad escolar, situación que derivó en señalamientos de posible fraude.

El titular de la Secretaría de Educación del Estado (Seduc), Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, afirmó que hasta el momento las y los afectados no han presentado una queja formal, pero dijo que este tipo de decisiones no deben ser unilaterales, sino por consenso entre padres, docentes y directivos.

Por su parte, el personal de la ESG 7 aseguró que el director Jesé Canché Tucuch solo ha fungido como observador del conflicto, mientras que los acuerdos corresponden directamente a las mamás y papás involucrados.

Noticia Destacada ¿Se adelantan las vacaciones en Campeche? Proponen terminar clases el 26 de junio por ola de calor y Mundial

De acuerdo con la denuncia, la presidenta, tesorera y contraloría de la directiva decidió invertir el recurso recaudado en la rehabilitación de mobiliario escolar, bajo el argumento de que la Seduc no había sustituido los muebles deteriorados del plantel. No obstante, varios padres habían cuestionado el destino del dinero al considerar que existían otras necesidades prioritarias en la escuela.

Según los señalamientos, las directivas habrían tomado la decisión sin consultar al resto de los padres y posteriormente, el dos de diciembre del año pasado, transfirieron los 75 mil pesos a un supuesto herrero encargado de realizar los trabajos, sin contrato, fecha de entrega, presupuesto detallado ni garantía para asegurar el cumplimiento de los trabajos. A varios meses de la transferencia, el mobiliario no ha sido entregado y el herrero no responde llamadas ni ha sido localizado.

Noticia Destacada Congreso de Campeche aprueba reactivar Operación Mochila en escuelas tras alertas de violencia

La situación provocó que, en una asamblea reciente, las señaladas se comprometieran a devolver las cuotas escolares el 18 de mayo; sin embargo, el reembolso no ocurrió. Las involucradas señalaron que ya interpusieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia por fraude contra el supuesto herrero, pues existen dudas sobre quién autorizó la transferencia total del recurso, cuáles fueron las condiciones pactadas con el proveedor y por qué no se establecieron mecanismos de protección para el dinero aportado por las familias.

Al ser cuestionado sobre el caso, Sarmiento Maldonado evitó pronunciarse de fondo y pidió más información antes de emitir una postura definitiva. “Me gustaría tener más elementos para poder opinar, es un tema muy delicado”, dijo.

Asimismo, llamó a privilegiar el diálogo y los consensos dentro de la comunidad educativa para evitar confrontaciones.

Personal de la secundaria indicó que el martes padres de familia acudieron al plantel para manifestar nuevamente su inconformidad y señalaron que las personas involucradas habían firmado un compromiso para devolver el dinero ese día, aunque finalmente no cumplieron.

Indicaron además que se levantó una nueva acta sobre los hechos y reiteraron que el director no participa en el manejo de los recursos ni en las decisiones de la Sociedad de Padres de Familia.