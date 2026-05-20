Fallece elemento de la Guardia Nacional tras ser arrollado sobre la carretera federal Escárcega-Champotón

Un hombre, al parecer elemento de la Guardia Nacional, perdió la vida en el hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar cuando recibía atención médica, debido a que horas antes había sido arrollado por un vehículo cuando conducía su motocicleta sobre la carretera federal Escárcega-Champotón, a la altura del ejido Xbacab perteneciente al municipio de Champotón.

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 17: 00 horas cuando circulaba una motocicleta conducida presuntamente por un elemento de la Guardia Nacional, sobre la carretera federal Escárcega-Champotón, en el tramo de Xbacab que forma parte del municipio de Champotón.

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Cuando fue arrollado por un vehículo, que al parecer se dio a la fuga, cayó al pavimento y resultó con graves lesiones; fue trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar e ingresado al área de urgencias, y mientras era atendido por el personal médico horas más tarde dejó de existir debido a la gravedad de sus heridas.

El personal de comunicación social del hospital dio parte a la Vicefiscalía Regional del Estado, que envió personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para levantar evidencias y trasladar el cuerpo al anfiteatro de la dependencia judicial, para los trámites correspondientes.