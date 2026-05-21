Autoridades desmantelan tres laboratorios de metanfetamina en Sinaloa

Como parte de las acciones implementadas para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en el país, autoridades federales localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en el estado de Sinaloa, donde fueron aseguradas más de cuatro toneladas de metanfetamina, además de precursores químicos y diversos materiales empleados para la elaboración de narcóticos.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de operativos coordinados dentro de la estrategia nacional de seguridad para debilitar las estructuras operativas de grupos delictivos dedicados a la producción de drogas sintéticas.

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De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, el aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 923 millones de pesos para las organizaciones criminales involucradas, al impedir la distribución y comercialización de las sustancias decomisadas.

Las autoridades señalaron que en los sitios intervenidos también fueron encontrados distintos insumos químicos, herramientas y equipo utilizado en la fabricación de metanfetaminas, materiales que posteriormente quedaron bajo resguardo para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para disminuir la capacidad financiera y logística de grupos criminales, evitando que estas sustancias lleguen a las calles y representen un riesgo para la población.

Las operaciones contra laboratorios clandestinos se han intensificado en distintos puntos del país, particularmente en entidades estratégicas para la producción de drogas sintéticas, entre ellas Sinaloa, debido a su presencia histórica dentro de rutas y operaciones del narcotráfico.