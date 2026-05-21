Obreros de maquiladora Moyel en Hopelchén paran labores por presunto pago injusto de utilidades

Arriba de 500 obreros de la Maquiladora Textil Moyel S. A. de C. V. hicieron paro de labores este jueves argumentado los de mayor antigüedad un pago injusto de Reparto de Utilidades, pues indican que esa factoría reportó producción récord durante el 2025, y les quiere pagar por ese concepto la cantidad de 1,100 pesos, cuando en el 2025 recibieron entre 5,000 y 6,000 pesos, porque también en el 2024 hubo buena producción.

Alrededor de 6:30 de la mañana, los obreros llegaron y se quedaron en el estacionamiento de acceso a la planta, y se negaron a ingresar a las líneas de producción, hasta que sus directivos no les resuelven el problema, porque argumentaban los obreros con más año de servicio que les estaban pisoteando sus derechos labores, con el pago justo de lo que les corresponde en este caso del Reparto de Utilidades.

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Los trabajadores en su mayoría con arriba de dos años de trabajo y otros con un año, se unieron al paro laboral en apoyo a sus compañeros de mayor antigüedad, y exigieron hablar con los directivos de la planta quiénes salieron un tal Braulio y otro de nombre Raúl quiénes los invitaron a pasar a las líneas de producción, lo cual no quisieron y pidieron hablar, pero con los directivos de la Maquiladora Moyel.

Se supo que ayer miércoles, directivos de esa planta en específico de recursos humanos y del propio sindicato de obreros se reunieron con los obreros, y les dijeron que, que les darían sus repartos de utilidades como una prestación para los que tienen mayor antigüedad, lo cual quedaron contentos.

Sin embargo, luego les dijeron que en este año les tocará a 1,100 pesos a todos los que tienen más años, lo cual generó inconformidad y reclamos, porque ellos mismos los de mayor antigüedad les tocó entre 5,000 y 6,000 pesos por ese concepto.

Denunciaron que pasarían de recibir hasta 6 mil pesos de utilidades a solo mil 100 pesos / Mauriel Koh

Reclamaron a los directivos porque se les pagará esa cantidad cuando el año pasado, es decir en el 2025, hubo buena producción y hasta la empresa los felicitó porque hubo “producción récord”, pero, la respuesta es que esa cantidad será el pago para este año, lo toman o lo dejan. Están abusando de nosotros cada inicio de semana nos dicen a través de las bocinas con la intensión de motivarnos de que la meta se cumplió, que las 33,000 docenas que era meta, se logró, y hasta nos felicitan, pero, ahora resulta que nos quieren dar una misera de reparto de utilidades, expresó una obrera.

Dijeron que los amenazaron que dieron a conocer a través de las redes sociales o de la prensa la situación, o de lo contrario perderían su trabajo, porque hay muchas más personas que quisieran trabajar en esa empresa.

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Sin embargo, la obrera Silvia Pech con dos años de antigüedad, habló con la prensa este jueves y explicó que se han unido en favor de sus compañeros de mayor antigüedad y por eso están protestando de manera pacífica y exigen el cumplimiento de sus derechos labores por parte de la empresa.

Expresó que, hay muchas más irregularidades en esa empresa que poco a poco irán dando a conocer.

Alrededor de las 9 de la mañana, llegaron al parecer en un vehículo blanco directivos del sindicato de obreros de esa empresa, y de todas las factorías de Moyel en la península de Yucatán, y esperarían que arriben los directivos de esa empresa para iniciar un diálogo.