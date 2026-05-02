Sindicatos exigen jornada de 40 horas y mejores salarios en Campeche

En el marco del Día Internacional del Trabajo, este uno de mayo al menos siete sindicatos y organizaciones laborales se congregaron en la Plaza de la República, en la capital, para realizar un mitin en el que denunciaron violaciones a los derechos laborales y presentaron un amplio pliego de demandas.

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Entre sus exigencias destacaron el incremento salarial y de prestaciones para recuperar el poder adquisitivo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales con dos días de descanso, así como una reforma fiscal progresiva que grave a las grandes fortunas. Asimismo, demandaron revertir el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones, al considerar que reduce su valor real frente al salario mínimo.

También exigieron un sistema de salud público eficiente, respeto irrestricto a la contratación colectiva y la solución inmediata a conflictos laborales, en particular la huelga del Nacional Monte de Piedad, que cumplió siete meses sin resolverse.

Los manifestantes se pronunciaron además en contra de diversas reformas estructurales que, afirmaron, han contribuido a la precarización laboral, como la Ley del Seguro Social de 1997, que instauró el sistema de cuentas individuales administradas por Afores, la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, la Reforma Educativa de 2013 y la Ley del Issste de 2007. También cuestionaron la regulación del outsourcing de 2021 y la Reforma Laboral en plataformas digitales de 2024, al considerar que aún permiten esquemas de simulación que afectan a los trabajadores.

La movilización estuvo encabezada por dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal, la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados Profesor Elpidio Domínguez Castro A.C., el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato Nacional Democrático de la Secretaría de Cultura, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC, la Asociación General de las y los Trabajadores AGT, así como el Sindicato de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, entre otras. Durante el acto, los participantes portaron pancartas y lanzaron consignas en defensa de sus derechos.

En su posicionamiento, los líderes sindicales señalaron que, pese a algunos avances recientes, persisten condiciones estructurales de precarización laboral. Indicaron que la informalidad se mantiene en alrededor del 55 por ciento de la población ocupada, lo que representa más de 32 millones de personas sin acceso pleno a seguridad social ni estabilidad laboral.

Asimismo, advirtieron que la pobreza laboral, aunque ha mostrado una ligera disminución, aún afecta a una proporción significativa de la población. De acuerdo con datos recientes, al cierre de 2025 se ubicó en 32.3 por ciento, lo que equivale a más de 42 millones de personas cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la canasta alimentaria. Incluso, mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval registraban niveles superiores al 35 por ciento en 2024.

Los representantes sindicales también alertaron sobre la creciente concentración de la riqueza y el rezago de los salarios contractuales frente al incremento del salario mínimo, particularmente en sectores como educación, ciencia y tecnología. Subrayaron que, pese a las reformas en materia laboral, millones de trabajadores continúan en condiciones de informalidad, subcontratación o empleo sin prestaciones.

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JGH