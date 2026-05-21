Más de 25 colonias de Campeche no tienen agua; afectados amenazan con protestas contra Biby Rabelo

Alrededor de 25 colonias de la capital están resintiendo los problemas de falta de acceso al agua potable, afectando las actividades del día a día de las personas, el cuidado de su aseo personal y el bienestar de sus mascotas, entre otros.

La Tomás Aznar, Jardines, Leovigildo Gómez, Paso de las Águilas, Polvorín, Santa Ana, 20 de Noviembre, Santa Lucía, Granjas, Colonia México, Esperanza, Bellavista, San José, Samulá, Héroe de Nacozari, Josefa Ortiz, Morelos, Miguel Hidalgo, Minas, San Joaquín, Presidentes de México, Tula, Las Flores, Lázaro Cardenas y Pablo García, son algunas de las zonas afectadas.

Noticia Destacada Locatarios del mercado San Francisco acusan abandono, altos cobros y reprochan desinterés de la alcaldesa Biby Rabelo

Los ciudadanos José, Guadalupe, William, Luis, Fátima y Lidia coincidieron en que es lamentable la situación, pues los del Ayuntamiento de Campeche municipio son buenos para cobrar, pero poco eficientes para resolver problemas.

Por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac), al cierre de esta edición personal de esta casa editorial se quedó en espera de una respuesta del organismo perteneciente al Ayuntamiento de Campeche, que aún no da a conocer los motivos o razón de la baja presión o suspensión del servicio.

Quejas

Guadalupe, apurada para ir al trabajo, destacó que las afectaciones no sólo se limitan a las personas, pues incluso su mascota, acostumbrada a mojarse bajo la llave para mitigar el calor, ha tenido problemas.

Noticia Destacada Aguas negras y caída en ventas golpean al Mercado Ejidal; Ayuntamiento de Campeche sin proyecto de drenaje

Por su parte, José destacó que hace falta más unión de los campechanos para exigir una solución a las autoridades municipales, pues en muchas ocasiones no se sabe que está pasando y los ciudadanos solo se quejan entre ellos, sin exigir a los responsables.

Lo anterior resalta en el marco de múltiples reportes ciudadanos en redes sociales por fallas en el servicio de agua potable, generando que las familias tengan que llenar baldes, pedir “chance” a los vecinos para bañarse y otros favores para evitar mayores perjuicios justo en plena temporada de calor.

Esta no es la primera vez que múltiples colonias de la ciudad reportan afectaciones en el servicio de agua potable, ya que en días pasados habitantes de zonas como Bellavista, Morelos y colonias cercanas denunciaron problemas similares.